وصول وزيري السياحة والآثار إلى الأقصر لحضور حفل افتتاح مقبرة عنخ آمون المقلدة‎

وصل إلي مطار الأقصر الدولي مساء اليوم الثلاثاء ، كل من وزير الآثار محمد إبراهيم ووزير السياحة هشام زعزوع و19 سفيرا بالإضافة إلي جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وذلك للمشاركة في حفل افتتاح النموذج المقلد لمقبرة الملك الفرعوني الصغير التي شيدت بجوار منزل مكتشف المقبرة الأصلية هوار كارتر بمنطقة البر الغربي .

وقال الكابتن محمود العربي مدير مطار الأقصر الدولي أن وزيري السياحة والآثار ومرافيقهما وصلوا علي متن الطائرة التي حطت بمطار الأقصر في تمام الساعة الخامسة وخمسون دقيقة وكان في استقبالهم محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

واضاف العربي السفراء الذين وصلوا برفقة الوزيرين هم سفراء دول الأتحاد الأوروبي بالقاهرة البالغ عددهم 14 سفير يمثلون ” بلجيكا وكرواتيا وتشيك واستونيا وفيلندا وألمانيا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وبولندا وسلوفتيا وإسبانيا والسويد ” بجانب سفراء سويسرا والأرجنتين والهند وماليزيا ونائب سفير اليابان ونائب سفير بيرو .

ويقيم الوزراء والسفراء في الفندق التاريخي الونتر بلس وباقي الضيوف في فندقي سونستا والمريديان .