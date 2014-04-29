يوسف يوضح أسباب رفض الأهلي إلغاء الهبوط

قال محمد يوسف المدير الفني للأهلي أنه يرفض اقتراح إلغاء الهبوط هذا الموسم من الدوري الممتاز، والذي قدمته لجنة الأندية.

وكانت لجنة الأندية التي يترأسها مرتضى منصور قد صوتت على إلغاء الهبوط للقسم الثاني هذا الموسم، ولكن جمال علام رئيس اتحاد الكرة رفض الأمر مؤكدا أن لائحة المسابقة ستظل كما هي.

ولكن منصور هدد بانسحاب جميع الفرق من الدوري، إذا لم تُنفذ توصياتهم.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "الدوري بدأ بنظام معين ووافقت عليه الفرق المشاركة، وسارت به طوال الموسم.. فكيف لنا أن نعتبر كل ذلك لاغيا قبل نهاية الموسم بفترة بسيطة".

وتابع "منافسو الأهلي عكسنا تنتظرهم مواجهات أمام الفرق التي تنافس على الهبوط، فكيف ستلعب هذه الفرق بروح طالما ألغى اتحاد الكرة الهبوط؟".

كما أشار مدرب الأهلي إلى رفضه اقتراح خوض منافسات الدورة الرباعية من دورين بدلا من دور واحد.