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لاعب الإسماعيلي يطالب باللعب خارج ملعب الفريق

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لاعب الإسماعيلي يطالب باللعب خارج ملعب الفريق لاعب الإسماعيلي يطالب باللعب خارج ملعب الفريق

يرى محمود عبد العزيز لاعب وسط الإسماعيلي إنه من الأفضل أن يلعب الفريق مبارياته خارج ملعبه.

يستضيف الإسماعيلي الزمالك يوم الخميس في قمة المجموعة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال عبد العزيز لـFilGoal.com: "سوء حالة أرضية الملعب كانت سببا في تراجع الفريق وتحمل دورا في نتائج الفريق السلبية هذا الموسم".

ويدلل اللاعب على ذلك من خلال من خلال مقارنه للأداء على ملعب الفريق وخارجه، حيث يظهر الفارق عندما يحقق الإسماعيلي نتائج أفضل على ملعب أرضيته جيدة.

وكان الدراويش قد تعرضوا لثلاث هزائم هذا الموسم جميعهم كانوا على ملعب استاد الإسماعيلية.

وتعد مشكلة أرضية ملعب الدراويش من الأمور التي وصلت لحد الأزمة، وحاولت إدارة النادي علاجها أكثر من مرة دون فائدة، الأمر الذي استدعى رئيس النادي محمد أبو السعود إلى إعلان أن النادي سيعمل على إجراء تغيير شامل للأرضية لكن بعد نهاية الموسم.

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