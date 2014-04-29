مرتضى منصور يدافع عن إلغاء الهبوط: سنقوم بحل اتحاد الكرة

ينوي مرتضى منصور رئيس لجنة الأندية بالدوري الممتاز الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، مهددا بحل اتحاد الكرة المصري.

مرتضى منصور قاد مطلبا من الأندية بإلغاء الهبوط إلى الدرجة الأدنى من الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة رفض ما قامت به لجنة الأندية، واعتبر ما نادت به مجرد اقتراح، وأبرزت بيانا تؤكد رفضه.

لكن مرتضى لم يصمت، وتحدث لقناة النهار الرياضية اليوم الثلاثاء وصرح "سنقوم بحل اتحاد الكرة إن أصر على موقفه".

واتهم مرتضى منصور، اتحاد الكرة بأنه نجح بالتزوير في الانتخابات الماضية.

وصرح "ما اتخذته لجنة الأندية ليس مقترحا بل قرار، يوم السبت سنقوم بتوثيقه من جديد".

وأتم "لو لم يتم الاستجابة للقرار، سنحل اتحاد الكرة".