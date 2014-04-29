أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكورة مش مع عفيفي – ماذا استفاد الزمالك من عبور القناة؟

Google+ Print
الكورة مش مع عفيفي – ماذا استفاد الزمالك من عبور القناة؟ الكورة مش مع عفيفي – ماذا استفاد الزمالك من عبور القناة؟

هنا برنامج الكورة مش مع عفيفي.. هذا البرنامج بلوج زملكاوي بشكل بحت.. يناقش جميع القضايا ويحلل المباريات بنظرة بيضاء اشتهر بها كاتبه أحمد عفيفي..

الحلقة تناقش كيف حقق الزمالك أقصى استفادة ممكنة من مباراة القناة، التي فاز فيها الفريق الأبيض 4-0 داخل الملعب، وبكل شيء مهم خارج الملعب.

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.. والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي يتحدث فيها عن فوز الزمالك على القناة في الدوري الممتاز.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

شاهد الحلقة من هنا:

ولمتابعة عفيفي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة صفحة برنامج الكورة مش مع عفيفي على Facebook

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع