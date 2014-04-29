الكورة مش مع عفيفي – ماذا استفاد الزمالك من عبور القناة؟

هنا برنامج الكورة مش مع عفيفي.. هذا البرنامج بلوج زملكاوي بشكل بحت.. يناقش جميع القضايا ويحلل المباريات بنظرة بيضاء اشتهر بها كاتبه أحمد عفيفي..

الحلقة تناقش كيف حقق الزمالك أقصى استفادة ممكنة من مباراة القناة، التي فاز فيها الفريق الأبيض 4-0 داخل الملعب، وبكل شيء مهم خارج الملعب.

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.. والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي يتحدث فيها عن فوز الزمالك على القناة في الدوري الممتاز.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

شاهد الحلقة من هنا:

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