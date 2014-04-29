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مورينيو يؤكد جاهزية إدين أزار لأتليتكو

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مورينيو يؤكد جاهزية إدين أزار لأتليتكو مورينيو يؤكد جاهزية إدين أزار لأتليتكو

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي جاهزية إدين أزار نجم الفريق لمواجهة أتليتكو مدريد مساء الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج.

أزار أصيب في مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان، ومن وقتها والفريق الأزرق مفتقد لسحر النجم البلجيكي صاحب الـ23 عاما.

وقال مورينيو في مؤتمر مباراة أتليتكو: "إدين أزار تعافى تماما، تدرب جيدا، هو جاهز لأتليتكو.. القرار الآن بيدي، هل سأدفع به أم بغيره في التشكيل".

وكان تشيلسي قد خطف تعادلا سلبيا من ملعب أتليتكو مدريد، بعد مباراة دفاعية من مورينيو لم يهاجم فيها قط.

محمد صلاح النجم الأعسر شارك أساسيا في الاسبوعين الماضيين بسبب إصابة أزار، والآن عاد البلجيكي الدولي، ولا أحد يعلم هل سيتأثر المصري الدولي بذلك أم لا.

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