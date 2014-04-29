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داود حسين والنبهان والفضالة وهيا عبدالسلام وأمين نجوم مسلسلات الوطن في رمضان

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داود حسين والنبهان والفضالة وهيا عبدالسلام وأمين نجوم مسلسلات الوطن في رمضان داود حسين والنبهان والفضالة وهيا عبدالسلام وأمين نجوم مسلسلات الوطن في رمضان

بشعار "تدلل مع الوطن"، كشف تلفزيون الوطن عن جديده من مسلسلات وبرامج خلال شهر رمضان المقبل، بحضور عدد مميّز من نجوم الفنّ الكويتي والخليجيّ، تقدّمهم الفنّان عبدالحسين عبدالرضا، والنّجوم: جاسم النبهان، وداود حسين، وعلي جمعة، وهيا عبدالسلام، وهيا الشعيبي، وفاطمة الصفي، وإلهام الفضالة، والشيخ دعيج الصباح، وبثينة الرئيسي، وباسم عبدالأمير، وخالد بوصخر، ومي عبدالله، وريم إرحمة، ونور، وخالد أمين، ومنى شداد، ولمياء طارق وآخرين .

وتضمنت الدّورة البرامجية الرمضانية لتلفزيون الوطن البرامج والمسلسلات التالية:

مسلسل مسكنك يوفي
بطولة إلهام الفضالة، وهيا عبدالسلام، وحمد العماني، وفؤاد علي، وفاطمة الصفي، وليلى عبدالله، وريم إرحمة. وهو من تأليف جاسم الجطيلي، ومن إخراج خالد الرفاعي.

مسلسل تذكرة داود
مسلسل كوميدي مكوّن من 30 حلقة متّصلة منفصلة، من نوعية الـ "ست كوم"، من بطولة داود حسين، بدور "الأخ"، ومنى شداد، بدور "الأخت"، وعلي جمعة، بدور "زوج الأخت"، بالإضافة إلى نخبة من ضيوف وضيفات الشّرف. وهو من تأليف جمال سالم، ومن إخراج سلطان خسروه.

مسلسل للحبّ كلمة
هو من تأليف فهد العليوة، ومن إخراج هيا عبدالسلام، ومن بطولة جاسم النّبهان، وأسمهان توفيق، وزهرة الخرجي، وعبدالإمام عبدالله، وشيماء علي، وهيا عبدالسلام، وبشار الشطّي، وأحمد حسين، وفؤاد علي، وبثينة الرئيسي.

مسلسل حبّ في الأربعين
هو من بطولة خالد أمين، ونور، ومحمد جابر، وبلال عبدالله، ومحمد العجيمي، وميس حمدان، وفهد باسم، وشيلاء سبت، ومحمد المحريزي، وأحمد السلمان، وفرح الصرّاف، ونجوى، ومن تأليف إيمان سلطان وإخراج مناف العبدالله.

فوازير غطاية كافيه
بطولة العمل لسمير القلاف، وشهاب حاجية، وفيصل أبوغازي، وهاني الطباخ، ومحمد عابدين، ونواف الشمري. والفكرة لخليل التيمي، فيما السيناريو والحوار لمحمد الكندري، والإخراج لعلي حسن.

بالإضافة إلى البرامج المختلفة والمسلسلات الكرتونية التّي اعتاد تلفزيون الوطن تقديمها خلال شهر رمضان، تمّ تجديد بعض البرامج الثقافية والاجتماعية والدينية، وهي على النحو الآتي: "من قال طبخة؟"، و"بوقتادة وبونبيل بالقرآن اهتديت"، و"أين أنت؟"، و"في كويت الزمان"، و"في ظلال آية"، و"في دقائق 2".

 

 

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