عبّاس النّوري يبعث رسالة تحذيريّة إلى جمهوره

بسبب العدد الكبير من الصّفحات المزوّرة التي تحمل اسمه وتنتحل شخصيّته عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، لا سيّما "فيس بوك"، حدّد الفنّان السّوري عبّاس النّوري عبر تسجيل فيديو له الصّفحات الرّسميّة التي يمتلكها على كلٍّ من "تويتر"، و"إنستغرام"، و"فيس بوك".

وقال النّوري إنّ "صفحاته الرّسميّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُديرها عدد من الأشخاص الموثوقين. وتهتمّ هذه الصّفحات بنشر آخر أخباره، وأحدث صوره المأخوذة من كواليس مسلسلاته أو حتّى من حياته اليوميّة".

ولم يبدِ النّوري انزعاجه من الصّفحات المزوّرة التي تحمل اسمه، مشيراً إلى أنّ تلك الصّفحات لا تحاول الإساءة إليه أو نشر أمر مغلوط على لسانه، وإنّما هي صفحات أنشأها أشخاص معجبون بفنّه ونيّتهم حسنة في ذلك.

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