أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عبّاس النّوري يبعث رسالة تحذيريّة إلى جمهوره

Google+ Print
عبّاس النّوري يبعث رسالة تحذيريّة إلى جمهوره عبّاس النّوري يبعث رسالة تحذيريّة إلى جمهوره

بسبب العدد الكبير من الصّفحات المزوّرة التي تحمل اسمه وتنتحل شخصيّته عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، لا سيّما "فيس بوك"، حدّد الفنّان السّوري عبّاس النّوري عبر تسجيل له الصّفحات الرّسميّة التي يمتلكها على كلٍّ من "تويتر"، و"إنستغرام"، و"فيس بوك".

وقال النّوري إنّ "صفحاته الرّسميّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُديرها عدد من الأشخاص الموثوقين. وتهتمّ هذه الصّفحات بنشر آخر أخباره، وأحدث صوره المأخوذة من كواليس مسلسلاته أو حتّى من حياته اليوميّة".

ولم يبدِ النّوري انزعاجه من الصّفحات المزوّرة التي تحمل اسمه، مشيراً إلى أنّ تلك الصّفحات لا تحاول الإساءة إليه أو نشر أمر مغلوط على لسانه، وإنّما هي صفحات أنشأها أشخاص معجبون بفنّه ونيّتهم حسنة في ذلك.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل