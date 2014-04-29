بالفيديو.. استمرار الجدل في هولندا بعد وضع محافظ يده على «مؤخرة» الملكة

أثارت مقاطع فيديو التقطها صحفي أمريكي تظهر فريد دي جراف، عمدة مدينة أمستيلفين، وهو يضع يده على ظهر «ماكسيما» ملكة هولندا، جدلا واسعًا، حيث كان يقف بجانبها على نحو ملاصق للغاية، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زوجها.

وسارعت مواقع الإنترنت الهولندية بنشرها، ومنها انتشرت بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويثار الجدل في هولندا حاليًا حول ما إذا كان «دي جراف» كان ملاصقا للغاية لها، حيث أظهرت مقاطع الفيديو يده وهي تلامس ظهر الملكة وهما يتحدثان مع المهنئين في احتفال عام في ضاحية أمستردام. وكان الملك واقفا بجوار «دي جراف».. فيما نفى «دي جراف» أن يكون قد لامس الملكة.

وقال للتليفزيون الهولندي: «لا أستطيع أن أتذكر أنني فعلت ذلك، وعلى أي حال لا يمكن أن أكون قد فعلت ذلك عن قصد».

وأضاف: «من الممكن أنه كانت هناك مسافة سنتيمتر واحد بيننا».