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وفد القوي السياسية بالدنمارك:السيسي الأكثر شعبية بين المصريين

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وفد القوي السياسية بالدنمارك:السيسي الأكثر شعبية بين المصريين وفد القوي السياسية بالدنمارك:السيسي الأكثر شعبية بين المصريين

قال المهندس معتز محمود ، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو وفد القوى السياسية ، الذى توجه إلى الدنمارك يوم الأحد الماضى ; لعرض موقف بدعوة من مؤسسة الحوار المصرى الدنماركى ، إن الوفد التقى اليوم “الثلاثاء ” رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الدنماركى ، لشرح الوضع الداخلى فى مصر.

وأضاف عضو وفد القوى السياسية فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء ، أن  رئيس لجنة الشئون الخارجية أبدى إهتمام بالإنتخابات الرئاسية المصرية وتسائل عن المرشح الأكثر شعبية ،حيث أكد له الوفد أن المشير عبد الفتاح السيسي هو المرشح الأكثر شعبية بين الشعب المصرى.

وأبدى رئيس لجنة الشئون الخارجية إهتماما كبيرًا أيضا بالحكم الصادر فى حادث المنيا وشرحنا له أبعاد القضية وقدمنا له مقاطع تثبت مدى العنف الذى قامت به الجماعة الإرهابية فى أحداث المنيا والذى صدر الحكم “بناءا” عليه .

وطالب وفد القوى السياسية من رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الدنماركى إحترام إرادة الشعب المصرى فى تقرير مصيرة كما يحترم المصريين قرارت الشعب الدانماركى وأى شعب أخر ،ولن نسمح بتكرار السيناريو السورى أو الليبيى فى مصر .

ويضم الوفد عددًا من قيادات الأحزاب الليبرالية واليسارية والدينية منهم ، الدكتورمحمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار ، ومعتز محمود محمد نائب رئيس حزب المؤتمر، ومحمد السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ،وأشرف ثابت القيادى بحزب النور السلفى محمد عبد الجواد من مصر القوية ، وعبد الرحمن هريدى القيادى بالتيار المصرى

 

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