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وزارة الصحة: إنشاء 25 سرير عناية مركزة بتكلفة 10 ملايين جنيه بأسوان

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وزارة الصحة: إنشاء 25 سرير عناية مركزة بتكلفة 10 ملايين جنيه بأسوان وزارة الصحة: إنشاء 25 سرير عناية مركزة بتكلفة 10 ملايين جنيه بأسوان

مديرية شئون الصحة والسكان بأسوان

 

اكد الدكتور محمد عزمي وكيل وزارة الصحة بأسوان انه تم نقل السيدة المصابة بمرض انفلونزا الخنازير من مستشفي اسوان الجامعي الي مستشفي كوم امبو قبل وفاتها بالأمس ، نظرا لعدم وجود اقسام عناية مركزة في مستشفيات مدينة اسوان سوي في المستشفي الجامعي التي رفضت استكمال علاج المريضة .

وقال ان مستشفيات الصدر والحميات بمدينة اسوان ودراو المركزي لا توجد فيها اقسام عناية مركزة منذ 30 عاما ،موضحا انه منذ ان تولي مهام وظيفته منذ بضعة اشهر بدأ في انشاء اقسام عناية مركزة في هذه المستشفيات بواقع 25 سرير بتكلفة اجمالية 10 ملايين جنيه وسوف تشهد الفترة القادمة انفراجة قوية في الاقسام الحرجة .

وأضاف انه تم البدء في تجهيز اقسام العناية المركزة بمستشفيات الصحة بأسوان منذ شهر نوفمبر الماضي ومن المنتظر ان يتم افتتاحها خلال الشهرين القادمين بواقع 6 اسرة عناية مركزة في مستشفي دراو ، و 12 سرير في مستشفي الصدر ومستشفي الحميات ، و خمسة اسرة في ادفو ، حيث تبلغ تكلفة كل سرير 400 الف جنيه بكامل تجهيزاته الطبية من مونيتور وجهاز تنفس صناعي وأجهزة الصدمات لكل مريض.

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