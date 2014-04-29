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راموس وألونسو وماندزوكيتش مهددون بالغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا

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راموس وألونسو وماندزوكيتش مهددون بالغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا راموس وألونسو وماندزوكيتش مهددون بالغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا

 

يدخل كل من لاعبي ريال مدريد سرخيو راموس وتشابي ألونسو وآسيير إياراميندي وماريو ماندزوكيتش مهاجم بايرن ميونخ مباراة فريقيهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال وسط إمكانية بغيابهم عن النهائي بسبب تراكم الإنذارات.

وفي حالة حصول راموس أو ألونسو على إنذار سيغيبان عن المباراة النهائية، أحد أهم لاعبي الفريق، في حالة التأهل إلى النهائي المنتظر.

أما بايرن ميونخ فيكون المهدد الوحيد ماندزوكيتش، خاصة بعد عدم حصول أي من لاعبي الإسباني بيب جوارديولا على إنذارات في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب غدا الثلاثاء، بعد أن انتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بفوز ريال مدريد بهدف دون رد.

 

وكالات

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