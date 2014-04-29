أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الإفتاء: غداً أول أيام شهر رجب

Google+ Print
دار الإفتاء

دار الإفتاء

أعلنت دار الإفتاء المصرية ، أن غدا الأربعاء، هو أول أيام شهر رجب في التقويم الهجري.

وقال دار الإفتاء علي صقحته الرسمية علي “فيسبوك” : “استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رجب لعام 1435هـ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1435هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر إبريل لعام 2014م بواسطة اللِّجان الشرعيةِ العلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية ،وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية الشرعية ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ 1435هـ بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافَقَ ذلك الحسابَ الفلكي الذي بَيَّنَ أن القمر قد نزل تحت الأفق بعد غروب الشمس بمدد يُمكن معها رؤيته،وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر إبريل لعام 2014م هو أول أيام شهر رجب لعام 1435هـ” .

 

 

فيسبوك

فيسبوك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا