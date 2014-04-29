الإفتاء: غداً أول أيام شهر رجب

أعلنت دار الإفتاء المصرية ، أن غدا الأربعاء، هو أول أيام شهر رجب في التقويم الهجري.

وقال دار الإفتاء علي صقحته الرسمية علي “فيسبوك” : “استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رجب لعام 1435هـ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1435هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر إبريل لعام 2014م بواسطة اللِّجان الشرعيةِ العلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية ،وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية الشرعية ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ 1435هـ بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافَقَ ذلك الحسابَ الفلكي الذي بَيَّنَ أن القمر قد نزل تحت الأفق بعد غروب الشمس بمدد يُمكن معها رؤيته،وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر إبريل لعام 2014م هو أول أيام شهر رجب لعام 1435هـ” .