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وزيرالسياحة وسفراء الاتحاد الأوروبى يفتتحون النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون

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وزيرالسياحة وسفراء الاتحاد الأوروبى يفتتحون النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون وزيرالسياحة وسفراء الاتحاد الأوروبى يفتتحون النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون

هشام زعزوع وزير السياحة

يلتقى وزير السياحة هشام زعزوع ،ظهر غد الأربعاء، مع لفيف من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، ويضم الوفد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة ،وسفراء ألمانيا ،والمجر ،وأستونيا ،وكرواتيا ،وأيرلندا ،ولاتفيا ،وإيطاليا ،وسلوفينيا ،واليونان ،وليتوانيا ،وبلجيكا ،والعديد من خبراء السياحة والآثار الأوروبيين والسفير الهندي في القاهرة، وذلك على هامش افتتاح النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون.
> يأتي ذلك في ضوء حرص الوزير على استمرارية التواصل مع الدول الأوروبية دعما للحركة السياحية الوافدة إلى ،الى جانب إظهار الصورة الحقيقة للمقصد السياحي المصري، فضلا عن التأكيد على أهمية منتج السياحة الثقافية خاصة في الأقصر وأسوان الذي شهد انحسارا حادا في الحركة السياحية.
> وكان وزير السياحة هشام زعزوع ،توجه مساء اليوم إلى الأقصر ،حيث يقوم غداً ووزير الآثار محمد إبراهيم ،ومحافظ الأقصر طارق سعد الدين ،بافتتاح النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون، وذلك في مدخل وادي الملوك بالقرب من هوارد كارتر مكتشف المقبرة الأصلية للملك توت عنخ آمون.
> وفى سياق متصل ،يضم برنامج الزيارة العديد من الأماكن التراثية والأثرية التي تعكس عبقرية المصري القديم ،كما تظهر عمق الحضارة المصرية حيث يتم زيارة بعض المقابر المعاد ترميمها في وادي الملكات ودير المدينة ،ومقبرة نفرتاري ،ومنزل هوارد كارتر مكتشف المقبرة الأصلية للملك توت عنخ آمون.
> يذكر أن ،النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ آمون نفذتها منظمة Factum Arte المعنية بالآثار، وكانت قد قدمتها كأثرين أشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي خلال مجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي عقدت في نوفمبر 2012 بالتعاون مع وزارة السياحة وfactum arte .
> أ ش أ

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