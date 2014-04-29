ألمانيا تستدعي السفير المصري لديها للاستفسار على أحكام الإعدام

قالت وزارة الخارجية الألمانية ، يوم الثلاثاء ، إن ألمانيا استدعت السفير المصري للاحتجاج على ما قالت إنها أحكام إعدام جماعية صدرت يوم الاثنين على أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ، وحثت القاهرة على توفير محاكمة عادلة للمتهمين.

وقال وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير في بيان ، “إن المئات من أحكام الإعدام تجعل مما نفهمه على أنه مبادئ ديمقراطية أضحوكة”.

وأضاف ، “السلطات المصرية تخاطر بمزيد من عدم الاستقرار في بلادها وبترسيخ الانقسامات السياسية والاجتماعية قبل الانتخابات الرئاسية في مايو”.

وصدرت يوم الإثنين أحكام بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ، و682 من أنصار الجماعة للمفتي تمهيدًا لإصدار حكم بإعدامهم.

وأدين هؤلاء بتهم تشمل التحريض على العنف بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.