محافظ الإسماعيلية يؤكد على استمرارية ترشيد استهلاك الكهرباء فى الإنارة العامة

استعرض اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية، البيان التفصيلى لجملة الاعتمادات المالية المخخصة للخطة العاجلة والخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة للعام المالى 2014/2015 والبالغ اجماليهما 4و160 مليون جنيها منها مبلغ 5و83 مليون جنيها اعتمادات للخطة العاجلة للعام المالى 2013/2014 الذى ينتهى فى 30 يونيو القادم ومبلغ 9و76 مليون جنيها لاعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2014/2015 كما تضمن البيان توزيع هذه الاعتمادات على الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة والنسب المخصصة لكل منها والتى تشمل تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والمرافق بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتشمل المشروعات المدرجة بالخطة الجديدة مشروعات بقطاعات الكهرباء والطرق والكبارى وتحسين البيئة والأمن والاطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وقد بلغت نسبة التنفيذ فى جميع المشروعات المدرجة ضمن خطة العام الجارى نحو 100% من المستهدف .

وجاء ذلك، خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية، جلسة الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدت بحضور اللواء محمد العنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية واللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة ومحمد صالح السكرتير العام المساعد والعقيد علاء البارودى المستشار العسكرى للمحافظة .

وخلال الاجتماع، تم بحث ومناقشة جدول أعمال المجلس والذى تضمن عرض الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض الاسماعيلية ومناقشة كافة المعوقات التى تعترض سير العمل بها وسبل تذليلها وحلها .

وأكد محافظ الإسماعيلية، على جميع أعضاء المجلس والمسؤلين بالجهاز التنفيذى بضرورة العمل بروح الفريق وتضافر كافة الجهود من الجميع خلال تلك الفترة مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بالتواصل والتفاعل مع المواطنيين ومناقشة مشاكلهم وقضاياهم ميدانيا لاستعادة ثقة المواطن فى الجهاز التنفيذى مشيرا الى أنه تقرر عقد لقاءات جماهيرية للمحافظ مع المواطنيين بشكل أسبوعى فى جميع المراكز والمدن وبحضور جميع مديرى المديريات الخدمية لبحث ومناقشة كافة القضايا والمشكلات الجماهيرية ومطالب المواطنيين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .

وأكد المحافظ، على ضرورة استمرارية تنفيذ وتطبيق منظومة خطة المحافظة لترشيد الاستهلاك فى استخدام الطاقة الكهربائية فى أعمال الأنارة العامة بالشوارع والميادين والمنشآت العامة لمواجهة انقطاع الكهرباء مع زيادة حجم الاستهلاك .

وأضاف المحافظ ،أنه لابد من الانتهاء مبكرا من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر لها يومى 26و27 مايو القادم بالاضافة الى سرعة الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة لامتحانات آخر العام الدراسى الحالى بجميع المراحل التعليمية وتجهيز كافة اللجان بجميع مدارس المحافظة وتوفير كافة مستلزمات اللجان واحتياجاتها .

وفيما يتعلق بشأن التعديات على أملاك الدولة أو الاراضى الزراعية والاشغالات بشكل عام، أكد المحافظ، على التصدى بكل حسم لهذه الظاهرة مؤكدا أنها الشغل الشاغل لجميع المسؤلين بالوحدات المحلية ومؤكدا على التعامل معها بكل شدة وعدم التهاون مع أحد أيا كان .

وخلال الإجتماع، أعلن المحافظ ،أنه تم موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على تثبيت الدفعة الأولى من العمالة المؤقتة من أبناء المحافظة باجمالى عدد 1237 وذلك اعتبارا من شهر أبريل 2014 وأضاف أنه يجرى حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتثبيت الدفعة الثانية من العمالة المؤقتة باجمالى 1327 من أبناء المحافظة .

وخلال الاجتماع، تم موافقة أعضاء المجلس على اطلاق اسم الشهيد ابراهيم احمد ندا على مدرسة أبوشحاتة الابتدائية واسم محمد ابراهيم سلامة على مدرسة حمود موسى للتعليم الأساسى واطلاق اسم ميدان 25 يناير على ميدان شبرا بشارع رضا والذى تم تطويره .

وخلال الاجتماع استعرض مدير أمن الاسماعيلية بيانا بما تم انجازه خلال الشهر الماضى بجهود رجال الامن على مستوى المحافظة وتوابعاه والذى اشار خلاله الى أنه تم ضبط عدد 129 قضية أسلحة بدون ترخيص وضبط 91 قضية مخدرات وتنفيذ 12237 حكما بمعرفة تنفيذ الأحكام وضبط 7 تشكيلات عصابية باجمالىى 64 متهما تخصص سرقة السيارات وضبط عدد 24 سيارة مسروقة وأضاف أنه تم تحرير عدد 48611 مخالفة مرورية خلال الأربعة أشهر الماضية وضبط عدد 2048 دراجة نارية بدون ترخيص وذلك بمعرفة ادارة مرور الاسماعيلية .