نيجيريا: سنفوز بكأس الأمم 2015

أعرب أمينو مايجاري رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم عن ثقته فى قدرة منتخب النسور فى الحفاظ على لقب بطل امم افريقيا الذى حققه فى عام 2013 خلال النسخة المقبلة التي تستضيفها المغرب في عام 2015.

وقال امينو إن حامل اللقب لديه كل المؤهلات، ليس فقط من أجل التأهل للنهائيات، وإنما للاحتفاظ باللقب الذي حققته فى جنوب أفريقيا.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع “ستار افريكا”: “نحن في التصنيف الأول وسوف نحصل على العلامة الكاملة، ليس لدى أدنى شك في قوة وشخصية وكفاءة النسور، لدينا منتخب قوى قادر على الفوز”.

يذكر أن مباريات تصفيات أمم أفريقيا سوف تبدأ في الاسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وتنتهى في غضون شهرين ونصف.