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بالصور .. توقيع برتوكولات تعاون مع مؤسسات سوق العمل بجامعة الفيوم

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بالصور .. توقيع برتوكولات تعاون مع مؤسسات سوق العمل بجامعة الفيوم بالصور .. توقيع برتوكولات تعاون مع مؤسسات سوق العمل بجامعة الفيوم

توقيع برتوكولات تعاون مع مؤسسات سوق العمل بجامعه الفيوم

نظمت كلية الآداب جامعه الفيوم، الملتقي التوظيفي الثاني لخريجي كلية الاداب برئاسة الدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس جامعه الفيوم، والدكتور عبد الحميد حسين عميد كلية الاداب، ووكلاء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بمشاركة الدكتور محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج.

وكرمت إدارة كلية الاداب، أوئل الدفعة وحملة الماجستير.

وتم عقد، اتفاقيات تعاون مع مؤسسات سوق العمل بهدف إقامة دورات تدريبيه، وتأهيل لخريجي الكليه وتوظيف المتميزيين منهم واشراكها في ملتقيات التوظيف التي تقيمها الوحدة بشكل دوري.

 

 

 

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