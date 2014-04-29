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السادات يطالب الخارجية بإصدار نشرة للسفارات لشرح وإبراز جرائم الإخوان

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السادات يطالب الخارجية بإصدار نشرة للسفارات لشرح وإبراز جرائم الإخوان السادات يطالب الخارجية بإصدار نشرة للسفارات لشرح وإبراز جرائم الإخوان

عفت السادات

طالب رئيس حزب السادات الديمقراطي ،الدكتور عفت السادات، وزارة الخارجية بسرعة إصدار نشرة للسفارات المصرية لتعمل على شرح الواقع والحقيقة وإبراز جرائم الإخوان التي يحاكمون عليها حاليا.
> وقال السادات ،في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ،إن الحكم الصادر بشأن إعدام 37 إخوانيا وإحالة أوراق 683 متهما من الإخوان للمفتى بينهم محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، والمؤبد لـ492 آخرين في أحداث المنيا، يمثل رسالة أنه لا تهاون مع الإرهاب.
> وأضاف أن ،المحكمة أعملت القانون، وقامت بتغليظ العقوبة على المتهمين في الإطار الذي تحدده مواد القانون، لطمأنة الشارع المصري أن الدم بالدم وأنه لن يكون هناك سكوت على جرائم الإرهاب.
> وتوقع السادات ،أن يستخدم التنظيم الدولي للاخوان الحكم ويقوم بالتسويق له خارجيا بالشكل الذى يحقق أهدافه، ويلصق بالدولة تهمة القمع.

أ ش أ

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