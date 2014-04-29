رئيس مدينة بنها: إنشاء كوبريين جديدين بتكلفة 36 مليون جنيه

أشار المهندس مصطفى عباس، رئيس مدينة بنها ، أن القوات المسلحة ستبدأ إعتبارا من الغد، فى أعمال انشاء كوبريين جديدين بالمدينة عند ميدان وأبور الثلج ببنها، واغلاق مزلقانات السكة الحديد ببنها، لتحقيق سيولة مرورية فائقة السرعة بتكلفة 36 مليون جنية حيث بدأت وضع المعدات والمجسات بالمنطقة تمهيدا لبدء الأعمال ، وكذلك انشاء كورنيش بمنطقة كفر الجزار وتوسعة مدخلها لعمل سيولة ونقل الموقف ونقطة الاسعاف وتوسعة الطريق علي أن يتم الانتهاء من المشروعات خلال 6 شهور.

وقال عباس، أنه تم بدء العمل فعليا فى إنشاء نفق المنشية ببنها ، بتكلفة قدرها 9 مليون جنيه بطول 60 متر وبعرض 8 امتار ونفق الشموت ببنها وتم وضع القواعد والاساسات الخاصة بالنفق وتوسعة طريق الموقف الجديد كفر شكر – بنها بعرض حارتين تقريباً لحل الاختناقات المرورية وتوسعة طريق بنها – ميت غمر وكفر الجزار – ميت بره بتكلفة 17 مليون جنية.

كان المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية ، قد عقد اجتماعا مع الدكتور أسامة عقيل الخبير الدولي وأستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس ، والمهندس مصطفى عباس رئيس مدينة بنها لمناقشة التصور النهائي لخطة تطوير مدينة بنها والتي تتمثل في تطوير شارع فريد ندا وطريق كفر الجزار وطريق الرياح التوفيقي وبعض الميادين والشوارع بمدينة بنها وذلك لبدء الأعمال بها .