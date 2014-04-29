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من سيفوز الليلة بجائزة ديانا حداد؟

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من سيفوز الليلة بجائزة ديانا حداد؟ من سيفوز الليلة بجائزة ديانا حداد؟

ينتظر "فانز" الفنانة ديانا حداد مساء اليوم على أحر من الجمر لمعرفة اسم الفائز بمسابقة أطلقتها عبر "تويتر" الأسبوع الماضي. وكانت اختارت ديانا السؤال التالي: كم آلة موسيقية تمّ استخدامها في "كليب" أغنيتها المغربية "لافيستا"؟ وأعطت مدة ساعة للإجابة على السؤال. فبدأ "فانز" ديانا وبعض "فانزات" فنانات أخريات يردّون على السؤال بعدما أعجبتهم فكرة ديانا بطرح مسابقة مع جمهورها. (

ما قامت به ديانا يعتبر خطوة أولى تقوم بها فنانة عبر "تويتر" بإطلاق مسابقة فنية يشارك فيها جمهورها. وسيحصل الرابح على جهاز iphone 5s واتصال تهنئة مباشر من ديانا.

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