نادية الجندي تخشى تجاعيد وجهها فترهق العاملين معها

تتعامل الفنّانة نادية الجندي في بلاتوه تصوير مسلسلها "أسرار"، بمنطق أنّها "نجمة الجماهير"، وهو اللّقب الذي حصدته منذ أعوام طويلة، حينما كانت صورتها تحتلّ الأفيشات وتأتي بأكبر الإيرادات.

وبرغم اختفاء نادية لأعوام والتي تعتبر أنّ احترامها لجموهرها سجنها في المنزل، وعودتها من خلال الدراما التلفزيونية، بعد تعثرها كثيراً إلى حين العثور على منتج، إلا أنّها لا تزال تصرّ على أسلوبها، الذي تعوّدت عليه، وهو تدخّلها في كلّ تفاصيل العمل، بشكل أغضَب العاملين معها حالياً في المسلسل الذي بدأ أعمال تصويره منذ 20 يوماً، حيث تقوم بإضافة جُمل حواريّة وتحذف أخرى، وتتحكم في وضع الكاميرا وزواياها، كم أنّها تُرهق الماكيير الخاصّ بها، حتى لا تظهر تجاعيد وجهها، حيث تقوم بوضع المكياج وإزالته مرّات عدّة، حسب ما أفادت به مصادر من العمل لـ"سيدتي نت".

العمل هو من إنتاج قطاع الإنتاج التّابع للتلفزيون المصري، بالاشتراك مع طليق الفنّانة المنتج محمد مختار. ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب نادية الجندي، كلّ من فريال يوسف وعبير صبري وعزت أبو عوف، والقصّة من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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