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ماذا تفعل نجوى كرم في ميامي؟

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ماذا تفعل نجوى كرم في ميامي؟ ماذا تفعل نجوى كرم في ميامي؟

استغلت نجوى كرم فرصة وجودها في اميركا، حيث تقوم بجولة فنية تشمل عدد من الولايات، وقامت بجولة تسوق مع مدير اعمالها وابن شقيقتها طارق ابو جودة.
نجوى نشرت صورة لها على موقعها على "انستغرام" وهي تجلس على حافة عربة التسوق الممتلئة بالأكياس التي تحتوي ما تبضعته من أسواق ميامي، وبدا طارق في الصورة وهو يجر العربة.
اللافت أن نجوى بدت على سجيتها في الصورة ربما لأنها بعيدة عن العيون التي تعرفها.

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