"سيدتي" تكشف الفنان الخليجي المتهم باغتصاب فتاة

منذ فترة نشرت أخبار عن اغتصاب فنان خليجي لفتاة تحمل الجنسية الفرنسية وتدعى "ويسام بودليو" بالاشتراك مع صديق آخر يحمل الجنسية نفسها، مستغلين فقدانها للإدراك نتيجة تناولها مشروبات كحولية بعد أن تعرفت إليهم في أحد فنادق جي بي آر في دبي، ورافقتهما إلى مقر سكنه.. وبعد أن غابت عن الوعي، عثر عليها أحد الأشخاص في صباح اليوم الثاني داخل بناية قيد الإنشاء في منطقة البرشاء أثناء ممارسته الرياضة فأبلغ شرطة دبي.

ومنذ ذلك اليوم أصبحت القضية الشغل الشاغل لوسائل الإعلام الإماراتية، وبدأت تحبك العديد من الألغاز حولها، فقد أشير إلى أنه فنان خليجي وهو نجم سوبر ستار.

اليوم حصلت "سيدتي" على أمر إحالة القضية من مصادر خاصة (نسخة من الوثيقة الرسمية بحوزة سيدتي)، ولكن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما يقولون في القضاء، ونحن بدورنا لا نتهم أحداً وإنما نبحث في ما وراء كواليس القضية وحيثياتها، وفي الأوراق المرفقة أقوال المجني عليها، وشاهدي الواقعة منهما من وجد المجني عليها صباحاً، والآخر يعمل مزارعاً لدى المتهم في مقر سكنه، حيث كان قد كلفه بالتوجه إلى الفيلا لتنظيفها فوجد 3 زجاجات فارغة لمشروبات كحولية ومحارم ورقية مستعملة، وأقوال الطبيبة الشرعية وغيرهم.

وعلمت "سيدتي" أن جلسة تحقيق ستقام غداً في محكمة دبي.