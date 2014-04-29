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إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن القرضاوي لمفوضي الدولة

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إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن القرضاوي لمفوضي الدولة إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن القرضاوي لمفوضي الدولة

وكان المحامى طارق محمود قد أقام الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67 التى طالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور يوسف القرضاوي يتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري تحريضا ساخرا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة واتهامه الجيش المصرى بقتل شعبه واوضح فى دعواه ان المشكو فى حقه وصف الجيش الإسرائيلى أنه أفضل من الجيش المصرى ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصرى ودعا على اثر هذا الى ضرورة التدخل الأجنبى فى فى دعوة تحريض، واضحة كما دعى مسلمي العالم إلى الجهاد فى مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية.

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