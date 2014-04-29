أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تكثيف الحملات على سرقة التيار الكهربائى وضبط أكثر من ٢٦ ألف جنحة سرقة كهرباء

Google+ Print
تكثيف الحملات على سرقة التيار الكهربائى وضبط أكثر من ٢٦ ألف جنحة سرقة كهرباء تكثيف الحملات على سرقة التيار الكهربائى وضبط أكثر من ٢٦ ألف جنحة سرقة كهرباء

ابراهم محلب

استقبل المهندس ابراهيم محلب ،رئيس مجلس الوزراء ،اللواء سامى الميهى ،مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الذى عرض على رئيس الوزراء تقريراً عن جهود الحملة المكثفة للمبادرة ،التي أطلقها محلب منذ أيام لتكثيف الحملات الأمنية بغرض إنهاء حالات سرقة التيار الكهربائي ،الى جانب ضبط المتسببين بها لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة على البلاد والتأثير بالسلب على حياة المواطنين وذلك خلال الفترة من العاشر من ابريل الجارى وحتى اليوم.

 
> وأوضح التقرير ،أن الحملة الأمنية أسفرت عن ضبط 62815 جنحة سرقة تيار كهربائى، 289مخالفة شروط تعاقد، بالإضافة إلى 8 قضايا متنوعة بين إضرار بالمال العام وسرقة مهمات وكابلات وأعمدة كهربائية، فضلاً عن ضبط 247 مخالفة لكبار المشتركين، وضبط 2662 حالة سرقة تيار من الأكشاك والباعه الجائلين بالطريق العام.
> وفي مجال تحصيل الغرامات الخاصة بسرقة التيار الكهربائى فقد تم تحصل المبالغ المالية لنحو 41399 مخالفة، كما تم من ناحية أخرى تنفيذ أحكام بالحبس لعدد 5000 مخالف.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد

بدء اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة

«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة