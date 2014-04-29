تكثيف الحملات على سرقة التيار الكهربائى وضبط أكثر من ٢٦ ألف جنحة سرقة كهرباء

استقبل المهندس ابراهيم محلب ،رئيس مجلس الوزراء ،اللواء سامى الميهى ،مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الذى عرض على رئيس الوزراء تقريراً عن جهود الحملة المكثفة للمبادرة ،التي أطلقها محلب منذ أيام لتكثيف الحملات الأمنية بغرض إنهاء حالات سرقة التيار الكهربائي ،الى جانب ضبط المتسببين بها لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة على اقتصاد البلاد والتأثير بالسلب على حياة المواطنين وذلك خلال الفترة من العاشر من ابريل الجارى وحتى اليوم.



> وأوضح التقرير ،أن الحملة الأمنية أسفرت عن ضبط 62815 جنحة سرقة تيار كهربائى، 289مخالفة شروط تعاقد، بالإضافة إلى 8 قضايا متنوعة بين إضرار بالمال العام وسرقة مهمات وكابلات وأعمدة كهربائية، فضلاً عن ضبط 247 مخالفة لكبار المشتركين، وضبط 2662 حالة سرقة تيار من الأكشاك والباعه الجائلين بالطريق العام.

> وفي مجال تحصيل الغرامات الخاصة بسرقة التيار الكهربائى فقد تم تحصل المبالغ المالية لنحو 41399 مخالفة، كما تم من ناحية أخرى تنفيذ أحكام بالحبس لعدد 5000 مخالف.

> أ ش أ