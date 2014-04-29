مسلحون يطلقون النيران داخل البرلمان الليبي أثناء اختيار رئيس الوزراء

أطلق مسلحون النار ، منذ قليل ، داخل البرلمان الليبي بطرابلس وذلك أثناء قيام نواب البرلمان بإدلاء أصواتهم لإختيار رئيس الوزراء الجديد.

وأدي إطلاق النار بشكل عشوائي ، إلي تعطيل عملية التصويت.

الجدير بالذكر ، أنه بدأ المؤتمر الوطني العام الليبي صباح اليوم الثلاثاء، مداولاته بالتصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة من بين سبعة مرشحين عرضوا برامجهم على المؤتمر.

وذكرت وكالة الانباء الليبية ان المؤتمر سيصوت أيضًا في اجتماعه العادي على التعديلات في القانون رقم (10) لسنة 2014 ، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية ، عقب الملاحظات الواردة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالخصوص.