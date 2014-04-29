أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مسلحون يطلقون النيران داخل البرلمان الليبي أثناء اختيار رئيس الوزراء

Google+ Print
مسلحون يطلقون النيران داخل البرلمان الليبي أثناء اختيار رئيس الوزراء مسلحون يطلقون النيران داخل البرلمان الليبي أثناء اختيار رئيس الوزراء

المؤتمر الوطني العام

أطلق مسلحون النار ، منذ قليل ، داخل البرلمان الليبي بطرابلس وذلك أثناء قيام نواب البرلمان بإدلاء أصواتهم لإختيار رئيس الوزراء الجديد.

وأدي إطلاق النار بشكل عشوائي ، إلي تعطيل عملية التصويت.

الجدير بالذكر ، أنه بدأ المؤتمر الوطني العام الليبي صباح اليوم الثلاثاء، مداولاته بالتصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة من بين سبعة مرشحين عرضوا برامجهم على المؤتمر.

وذكرت وكالة الانباء الليبية ان المؤتمر سيصوت أيضًا في اجتماعه العادي على التعديلات في القانون رقم (10) لسنة 2014 ، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية ، عقب الملاحظات الواردة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالخصوص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا