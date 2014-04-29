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“حجازي” يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات العسكرية بين البلدين

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“حجازي” يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات العسكرية بين البلدين “حجازي” يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات العسكرية بين البلدين

الفريق محمود حجازى يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

 

قال المتحدث العسكري،العقيد محمد علي ، أن الفريق  محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، التقي بوفد عسكرى رفيع المستوى برئاسة الفريق أوستن لويد قائد القيادة المركزية الأمريكية ويضم كلاً من الفريق أول  ويليام ماكريفين قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية والفريق أول ديفيد رودريجيز قائد القيادة الأفريقية الأمريكية الذى يزور حالياً .

وأضاف المتحدث العسكري،عبر صفحته الرسمية علي “فيسبوك” ، أن اللقاء تناول مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل دعم التعاون والعلاقات العسكرية “المصرية – الأمريكية” ، والتأكيد على اهمية استمرار تبادل الخبرات بين البلدين فى جميع المجالات ،وخلال اللقاء أشاد الفريق أول أوستن لويد بعمق العلاقات العسكرية بين البلدين وتطلع الطرفين إلى دعم آفاق مجالات التعاون العسكرى .

وتابع المتحدث العسكري،أن قائد القيادة المركزية الأمريكية،قدم التهنئة للفريق محمود حجازى بتولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق فى أداء هذه المهمة ،كما حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة .

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