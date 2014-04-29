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قوات الأمن بالعريش تحاصر مكان عثر به علي عبوة متفجرة

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قوات الأمن بالعريش تحاصر مكان عثر به علي عبوة متفجرة قوات الأمن بالعريش تحاصر مكان عثر به علي عبوة متفجرة

قوات أمن العريش

وصل إلى إدارة المفرقعات بالعريش ، بلاغ بوجود جسم غريب بجوار أحد محولات الكهرباء خلف مبنى إدارة مرور شمال سيناء.

وتحركت علي الفور قوات من الأمن ، ومن إدارة المفرقعات إلى مكان البلاغ ،  وفرضت قوات الأمن حصار على المكان ومنعت سير المواطنين.

وبعد الكشف عليه تبين أَّنه جسم بلاستيت ولا توجد به أى توصيلات.

وكانت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن شمال سيناء، قد احبطتت محاولة تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار وضعها مجهولون في طريق القوات علي طريق مطار العريش الجوي من الجانب الشرقي لتفجيرها في المدرعات اثناء مرورها علي الطريق.

وكانت العبوة عبارة عن جسم إسطواني الشكل ذى قاع من الصلب السميك على طبق مقعر سمك 2 سم تقريباً يحتوى على مادة الــ TNT شديدية الانفجار.

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