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استمرار اضراب الأطباء المفتوح بمستشفيات السويس

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استمرار اضراب الأطباء المفتوح بمستشفيات السويس استمرار اضراب الأطباء المفتوح بمستشفيات السويس

إضراب الأطباء – أرشيفية

قال الدكتور حازم شوقي منسق أضراب اطباء السويس أن الأضراب منتظم ومستمر فى جميع المواقع الطبيه بالمحافظة لليوم الـ 49 ، موضحا أن جميع الوحدات الطبية والمستشفيات الحكومية ملتزمة بقرار النقابة العامة .

أضاف أن الاطباء لا يستقبلون اى حالات باردة وجميع العيادات الخارجية بالمستشفى العام توصل توقفها منذ انطلاق الاضراب فى 8 مارس الماضي تنفيذا لقرار النقابة العامة للمطالبة بتطوير المنظومة الصحية.

من جانبه قال الدكتور وائل الشرقاوي المتحدث الاعلامي باسم نقابة الأطباء بالسويس أن اعضاء النقابة يقومون بالمرور يوميا لبيان النسب الحقيقية للاضراب و ارسالها الى النقابة العامة مع اسماء المخالفين أن وجد .

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