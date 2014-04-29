ساعة AEL من Charriol، "ملاك" لليل أو النهار

طرحت ساعة AEL في عام 2013، وهي ساعة أنيقة موجهة للمرأة الشابة. هذه الساعة مستوحاة من معنى كلمة "ael" باللغة السلتية وهي تعني "ملاك"، وتتميز كما يوحي اسمها بالخفة والأنوثة. تتألق هذه الساعة بقرص من اللؤلؤ الأبيض ومؤشرات من الزركونيا البراقة لتضفي مزاجاً خيالياً. أما إصدار الساعة المتألق باللون الأسود وإضافة السوار المصنوع من الستانلس ستيل فتأخذ الساعة إلى آفاق جديدة.

طرح هذان الإصداران الجديدان في نطاق بازل وورلد Baselworld 2014، وهما يعكسان التصميم السلكي المميز لعلامة Charriol والذي يأتي بديلاً عن السوار المطاطي مع نقش السلك الملتف كما في الإصدارات السابقة.

ومثل تعاقب الليل والنهار، يأتي "ملاكان" جديدان في صورة ساعتين باللونين الأبيض والأسود، بقياس 34 مم. يتميز موديل الساعة باللون الأبيض بسوار سلكي من الستانلس ستيل وعلبة من السيراميك الأبيض. أما الإصدار الثاني فيعكس اللون الأسود الحالك عبر علبة الساعة من السيراميك الأسود وسوار من الستانلس ستيل المعالج بمادة PVD باللون الأسود أيضاً. أما نقش السلك فهو العلامة المميزة لدار Charriol وهو جزء من خبرتها الفريدة، وهو عبارة عن نقش مميز غير مألوف يضيف طابعاً من التفاصيل والإيحاءات المميزة على الساعة سويسرية الصنع.

تتميز كل واحدة من ساعات AEL بعلبة جذابة ذات طابع مغربي وعداد للتاريخ يظهر عند مؤشر الساعة 5.

أنيقة باللون الأبيض أو آسرة جذابة باللون الأسود، تعطي ساعة AEL للتألق بعداً جديداً.