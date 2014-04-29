بين جرأة هيفاء وغرابة أسلوب مايا، أيّهما تفضّلين؟

تمتلك كلّ من النجمتين هيفاء وهبي ومايا دياب أسلوباً مميزاً في ما يتعلق بالأزياء، فكلتاهما جريئتان في اختياراتهما، وكلتاهما تختاران ملابس مميّزة وغير مألوفة. ولعلّهما أكثر الفنانات العربيّات تعلقاً بالموضة والعصرية. واليوم، الاثنتان تقدّمان برامج تلفزيونيّة، وتستعرضان من خلالها ملابسهما المميّزة: هيفاء في برنامج "شكلك مش غريب"، ومايا دياب في برنامج "هيك منغني". لكن ـ برأيك أنت ـ مَن مِن النجمتين تمتلك أسلوباً أفضل من الأخرى وترتدي الملابس الأجمل؟

هيفاء وهبي: منذ أن دخلت عالم الفن، رسمت هيفاء لنفسها خطاً مختلفاً، على جميع الأصعدة، خصوصاً في مجال الأزياء، حيث أعلنت منذ البدء جرأتها واختيارها للتصميمات التي في تكون في غالب الأحيان استعراضية ولافتة، لا سيّما في حفلاتها الغنائية، حيث كثيراً ما تختار الفساتين البراقة والأقمشة اللامعة. أما للمناسبات الرسمية فتختار الفساتين القصيرة التي تليق بقوامها كثيراً، أو الفساتين الطويلة التي تفضّلها للسجادة الحمراء. لإطلالاتها اليوميّة، نراها في بنطلون الجينز أو في تنانير مرحة مع تيشرتات قطنية. تهوى الأحذية والحقائب وتمتلك مجموعة كبيرة جداً منها، منتقاة من أكبر دور الأزياء العالمية، مثل Christian Louboutin وGuiseppeZanotti. أما مصمّمو الأزياء المفضلون لديها فهم ZuhairMurad, Balmain وVersace.

مايا دياب: الكثير يشبّه أسلوبها بـأسلوب Lady Gaga لكن بطريقة أبسط وأكثر أنوثة. فمايا تعشق كلّ ما هو غريب وخارج عن المألوف، ونراها تجرّب كلّ جديد، من دون أن تخشى ما سيفكّر به الناس. وهي تفاجئنا في كلّ مرة بإطلالة مختلفة كليّاً عن سابقتها. وبكلّ بساطة، نستطيع أن نصفها بالمتجدّدة. لحفلاتها، تختار ملابس مصمّمة خصيصاً لها، لترضي ذوقها الغريب. وكثيراً ما تكون تلك الأزياء من مصمّمي أزياء شباب. أمّا لإطلالاتها الرسمية، فهي كثيراً ما تختار فساتين من توقيع مصمّمها المفضّل Nicolas Jenran، فهو يفهم أسلوبها تماماً. وحتى لإطلالاتها اليومية تختار الأشياء المميّزة، ولو تحقق ذلك بالاكسسوارات، كالنظارات الشمسية، أو الأحذية الغريبة، أو المجوهرات المبتكرة. مصممو الأزياء المفضّلون لديها هم: Nicolas Jenran, Balmain و Tom Ford.

شاركينا رأيك، واختاري من بين النجمتين تلك التي تعتبرينها أكثر أناقة وصاحبة الإطلالات الأجمل.

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