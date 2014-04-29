مدرب نيوكاسل واثق من استمراره رغم النتائج الكارثية

نيوكاسل /أ ش أ/ أعرب آلان باردو المدير الفنى لنيوكاسل يونايتد عن ثقته فى أنه سيبقى لفترة طويلة مدربا للفريق رغم تلقيه ست هزائم متتالية وحالة القلق التى تنتاب مشجعيه.

وكان مشجعو الماكبايس قد صبوا جم غضبهم على المدير الفنى بعد تلقيهم الهزيمة السادسة على التوالى أمام أرسنال بثلاثة اهداف نظيفة.

وقال باردو فى تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية /بى بى سى/ "أعرف انهم محبطين وغاضبين حاليا لأننا لم نحقق نتيجة ايجابية".

وأضاف "إننى انظر لمنصبى على أنه عمل سيمتد لتفرة طويلة، وهو فرصة لى ويجب التركيز على ماهو قادم".

يذكر أن نيوكاسل قدم مستوى جيدا فى النصف الاول من الموسم وانهاه على مسافة اربع نقاط من المراكز المؤهلة لدورى الابطال، غير أنه مع انتقال نجم خط الوسط يوهان كاباى لباريس سان جيرمان الفرنسى فى نهاية شهر يناير لم يجمع الفريق سوى تسع نقاط من اجمالى 39 نقطة.