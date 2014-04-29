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وكيل إينلر: ليفربول؟ يسعى لأن يكون قائدا لنابولي

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وكيل إينلر: ليفربول؟ يسعى لأن يكون قائدا لنابولي وكيل إينلر: ليفربول؟ يسعى لأن يكون قائدا لنابولي

نابولى /أ ش أ/ أعلن ديان لومبارتى وكيل اعمال جوكان إينلر ان نجم خط وسط نابولى سيبقى فى صفوف نادى الجنوب الايطالى رغم اهتمام العديد من الاندية فى الخارج بضمه فى الانتقالات الصيفية.

كانت انباء قد المحت الى احتمال انتقال اللاعب /29 عاما/ الى ليفربول الانجليزى، لكن وكيل اعماله اكد انه حريص على مواصلة مسيرته فى نابولى تنحت قيادة المدير الفنى رافائيل بينيتث ويأمل فى ان يكون قائدا للنادى الايطالى فى يوم ما.

وقال لومبارتى فى تصريحات إذاعية أن لاعب خط الوسط السويسرى "من اصول تركية" سعيد فى نابولى، ويرغب فى الاستمرار فى اللعب فى صفوف الفريق.

وأضاف "جوكان يتطور وهو يمتلك مديرا فنيا يحترمه، وهو يعمل من اجل ان يصبح قائدا لنادى نابولى فى يوم ما".

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فيديو اليوم السابع