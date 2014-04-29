ميليتو يقترب من الدوري الأرجنتيني

/أ ش أ/ أعلن فيكتور بلانكو رئيس نادى راسينج الارجنتينى أن النادى اوشك على ضم دييجو ميليتو نجم هجوم انتر ميلان الايطالى.

كانت انباء قد اشارت الى احتمال انتقال ميليتو الذى ينتهى عقده مع النيراتزورى فى يونيو القادم الى ناديه السابق هذا الصيف، وأكد رئيس راسينج أنه اتصل مؤخرا بالمهاجم المخضرم /34 عاما/ لحسم صفقة انتقاله.

وقال بلانكو فى تصريحات صحفية أنه التقى بميليتو فى عطلة نهاية الاسبوع الماضى، وانه واثق من عودة اللاعب الى راسينج.

وأضاف "لقد التقيت به فى ميلان، يجب ان يتوقع المشجعون عودته، وسوف نلتقى به مرة اخرى فور انتهاء موسم الدورى الايطالى لحسم كل الامور".