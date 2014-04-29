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إنتر ميلان يسعى لضم مدافع توتنام

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إنتر ميلان يسعى لضم مدافع توتنام إنتر ميلان يسعى لضم مدافع توتنام

لندن /أ ش أ/ ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية يوم الثلاثاء أن انتر ميلان الايطالى يسعى لضم يان فيرتونجن مدافع نادى توتنام هوتسبرز فى فترة الانتقالات الصيفية.

كان المدافع البلجيكى /26 عاما/ قد المح فى وقت سابق الى انه قد ينتقل لناد آخر، وهو الامر الذى جذب اهتمام مسؤولى النيراتزورى.

واضافت "ديلى ميل" أن والتر ماتزارى المدير الفنى لانتر يحرص على تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل، ويرى فى المدافع البلجيكى صفقة ممتازة لدعم الخط الخلفى.

واشارت الانباء إلى ان انتر قد يواجه منافسة من روما وليفربول من أجل ضم اللاعب، حيث ربطت انباء بين الناديين وفيرتونجن على مدار الاشهر الماضية.

يذكر ان فيرتونجن شارك فى 23 مباراة بقميص توتنام خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري.

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