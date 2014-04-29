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108 عامًا من تاريخ الولايات المتحدة في 24 صورة.. الثورة الأمريكية قادمة (تقرير)

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واشنطن.. المدينة الحلم التي تطوق إليها أنظار العالم شرقًا وغربًا، تحمل بين طياتها طبقات متصارعة تحاول اقتناص حقها في الثروة الاجتماعية والاقتصادية.

ذكر موقع CNN بالعربية أن غياب العدالة في نصيب كل فرد أمريكي من ثروة بلاده أو العدالة في توزيع الثورة، قد تؤدي إلى وفاة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن «ربيع الثورات» لم يعد بمنأى عن الدولة الأقوى في العالم، واشنطن، ونشر الموقع تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من 1908، حتى 2014، مرورًا بالتطورات التي شهدتها واشنطن على مدار تلك السنوات.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

صورة ترجع لعام 1908 لمنزل كونيليوس فاندربيلت، أحد عمالقة الصناعة الذين سيطروا على الاقتصاد في عشرينيات القرن الماضي، وتركزت ثرواتهم في قطاعات السكك الحديدية والحديد والنفط.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

مسافرون أثرياء على متن سفينة في سان فرانسيسكو عام 1910، في تلك الفترة كانت هذه الفئة تسيطر على 18% من الدخل القومي.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

أناس يجتمعون أمام سوق الأسهم في مدينة نيويورك فيما سمي بـ«الخميس الأسود»، في 24 أكتوبر 1929، بعد تدهور الأسهم في وول ستريت، ممهدًا لما سمي بـ«الكساد العظيم».

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

أشخاص يبحثون عن فرص للعمل أمام مكتب للتوظيف، في مدينة نيويورك عام 1933، وارتفعت نسبة البطالة إلى 25%، في نفس العام.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

اجتماع الرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت، مع إدارته، 1935، للبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية، وأقر سياسات لتوزيع الدخل رفعت الضريبة التصاعدية على شرائح الدخل للأثرياء بمقدار 90%.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

رجل يقف أمام محل للإيجار في سان فرانسيسكو عام 193، وارتفعت خلال ذلك العام معدلات البطالة وبالأخص بين المراهقين، مما دفع السلطات إلى خلق برامج عمل لتوفير فرص للفقراء والطبقة المتوسطة.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

مصنع للقنابل في ولاية أوهايو، مع بدء الحرب العالمية الثانية ازداد الطلب على البضائع والخدمات، ومع منتصف أربعينيات القرن الماضي، انخفضت نسبة البطالة لأقل من خُمس في المائة.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

ساعدت سياسات توزيع الدخل على تقوية اتحادات العمال، وخرج عمال شبكات النقل للتظاهر بنيويورك، في 17 إبريل عام 1950، مهددين بإضراب شامل فيما لو قامت السلطات بمعاقبة ولو عامل واحد بتهمة مشاركته بالتظاهر.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

تميزت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بازدهار الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة، وهنا يقف مشرف على شاحنات مع عائلته أمام منزلهم الجديد عام 1950.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

انتعش الاقتصاد الأمريكي بانخفاض عدم المساواة في الدخل بالفترة ما بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، مما سمح لأي فرد من الطبقة المتوسطة بشراء منزل وسيارة وأن ينفق على عائلة مكونة من زوجة و3 أطفال.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

شابة تعمل في إحدى شركات النقل بكاليفورنيا عام 1966، بدأت الحركات النسائية في تلك الفترة بالمطالبة بزيادة دخل النساء العاملات اللواتي يحصلن على 60 سنتًا مقابل دولار للرجال.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

انتشار السيارات في الولايات المتحدة

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

وفي السبعينيات بدأ الفرق في مستوى الدخل بالازدياد، ليبدأ التضخم الاقتصادي ومشكلة في توفير الوقود، كما تظهر الصورة في مدينة نيويورك.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

دونالد أحد عمالقة الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

يخت Rising Sun يبلغ طوله 138 مترًا وهو ملكية لمدير شركة أوراكل لاري إليسون، الذي يعد أحد أكبر المدراء دخلًا بالولايات المتحدة، الرواتب المرتفعة للمدراء التنفيذيين ساعدت على توسيع الهوة بين الموظفين ومديريهم.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

مشروع لبناء منازل، في ولاية إيلينوي عام 2006، رهن العقارات لصالح البنوك ورفع مستوى الديون وأشعل الانهيار الاقتصادي عام 2007.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

حصلت شريحة لا تزيد على 1% من السكان، وهم أكبر الأثرياء في الولايات المتحدة على 24% من إجمالي الدخل الوطني، في 2007، وهنا أحذية لبيرنارد مادوف الذي قام بأكبر عملية احتيال في التاريخ، سالبًا المليارات من مستثمرين.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

انهارت شركة Lehman Brothers، في سبتمبر 2008، في أكبر إفلاس بتاريخ الولايات المتحدة، وخصصت الكثير من الأموال الضريبية لدعم المؤسسات المالية في الدولة.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

قام المدير التنفيذي السابق لشركة Merrill Lynch جون ثاين بتوزيع أكثر من 4 مليارات دولار كمكافآت للموظفين، رغم أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم، وقامت وول ستريت بتقديم 18.4 مليار دولار مكافآت لعام 2008.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

طابور لباحثين عن العمل في مدينة نيويورك عام 2009، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 10%.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

ظهرت حركة Occupy Wall Street، في 2011، حيث إن معدل الدخل لم يتزايد سوى بنحو 60 دولارًا من 1966 إلى 2011 بالنسبة إلى 90% من الأمريكيين باعتبار التضخم.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

أعضاء من حركة Occupy Oakland بصدد التظاهر، في كاليفورنيا، عام 2012، ارتفع دخل 1% من الأمريكيين وهم الأثري بنحو 20%، مقارنة بنسبة 1% زيادة في دخول 99% من الأمريكيين.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

جناح في فندق فور سيزون في نيويورك، يبلغ ثمن الليلة فيه 45 ألف دولار، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه دخل المواطن الأمريكي المتوسط من العقارات في السنة سوى 51 ألف دولار.

"ربيع أمريكي" هل هو ممكن؟

أما الآن يسيطر 1% من الأمريكيين على 40% من ثروة بلادهم، والصورة لجلسة استماع بشأن وول ستريت، رفع متظاهرون يافطة كتب عليها شعار رئيس جولدمان ساكس لويد بلانكفين: «أقوم بعمل الإله».

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