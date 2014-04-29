وزير دولة الإمارات ومحافظ الإسكندرية يتفقدان المشروع الإسكاني ببرج العرب

تفقد الدكتور السلطان الجابر – وزير دولة الإمارات واللواء طارق مهدي – محافظ الإسكندرية أعمال إنشاء المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية.يأتي المشروع ضمن المساعدات الإنمائية والخدمية من اتفاقية دولة الإمارات لدعم البرنامج التنموي لمصر، التي تم التوافق عليها أكتوبر 2013 بمنحة قدرها 4,9 مليار دولار ; لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية على مستوى مصر، ويتضمن المشروع إنشاء 166 عمارة سكنية تحتوي على 24 شقة، والتى تستهدف تسكين 250 ألف شخص، وتوفر فرصة 22 آلف عامل، وتوفر ما يعادل 50 مليار دولار سنوياً من ميزانية الدولة.

كما تفقد وزير الدولة الإماراتى أعمال إنشاء مدرسة “الشيخ سلامة حجازي” الإبتدائي بإحدى قرى بنجر السكر التي ستخدم أهالي القرية.

وقد صرح وزير دولة الإمارات ، بأن الهدف من تلك المشروعات الإنمائية إفادة الشعب المصري على أسرع وقت، وتحقيق الفائدة القصوى منها، مؤكداً بإنه سيتم تسليم المشروعات في نهاية السنة الحالية.