محافظ البحر الأحمر يبحث تطوير الموانىء مع مستشار وزير النقل

أعلن مستشار وزير النقل اللواء إبراهيم يوسف أنه سيتم إصدار قرار جمهوري لإنشاء هيئة مواني بالبحر الأحمر بمدينة سفاجا ،وذلك فى إطار الاهتمام بتطوير مواني محافظة البحر الأحمر وإنشاء مواني جديدة.

> جاء ذلك خلال اجتماع حضره اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر واللواء حسن فلاح رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، وعقد بديوان عام المحافظة، وتم خلاله بحث إنشاء خط سكة حديد للقطار السريع.

> وقال مستشار وزير النقل ،إن المحافظة ستقوم بتحديد مكان القطار السريع وكيفية ربطه بالميناء في الغردقة، منوها إلى أن محطته تضاهي المحطات العالمية، وأشار إلى أن مشكلة الركاب الخارجين من قرية المسافرين بسفاجا مع سيارات النقل الثقيل سيتم حلها من خلال التعاقد مع إحدى شركات نقل الركاب وكافة أحمالهم من رصيف الميناء إلى مواقف الأقاليم.

> وأضاف أن ميناء “أبو غصون” سيكون ميناء سياحيا متخصصا وسيكون بمثابة الميناء التجاري الذي يوفر مقومات التجارة به.

> ومن جانبه، صرح اللواء أحمد عبدالله بأنه سوف يتم إنشاء قطار فائق السرعة لحل مشكلات النقل البري يربط بين “القاهرة -القطامية -الغردقة”.

> وشدد عبد الله على ضرورة تطوير محطة الحاويات بميناء سفاجا لتضاهي المحطات العالمية، كما سيتم تطوير ميناء القصير القديم ليصبح مارينا سياحيا لأنه أقرب ميناء لجدة والسعودية، ويتوسط الميناء الطريق بين موانئ البحر الأحمر شمالا وجنوبا ،مؤكدا استغلال الخليج الواقع بميناء القصير سياحيا ليصبح ميناء سياحيا من الطراز الأول.

أ ش أ