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قصر ثقافة السويس يعرض مسرحية “”في صحتك يابا “غدا

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قصر ثقافة السويس يعرض مسرحية “”في صحتك يابا “غدا قصر ثقافة السويس يعرض مسرحية “”في صحتك يابا “غدا

يعرض قصر ثقافة السويس غدا الأربعاء30أبريل مسرحية”فى صحتك يابا”،وذلك ضمن فاعليات “مبادرة الجميلة” التي تنظمها وزارة الثقافة في تقديم فعالياتها الثقافية والفنية بالمحافظات .
> ويشارك في بطولة المسرحية وائل نور، انتصار، محمد محمود، رحاب رسمي، طارق كامل، مع ظهور مميز للشاعر صلاح عبدالله، وألحان وغناء عطية محمود، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات مصطفى سمير الحاج، أشعار أحمد فؤاد نجم، محمود الطويل، صلاح الراوي، محمود جمعة، إعداد وإخراج عادل أنور.
> كما يقام حفل لفرقة الأنفوشي للفنون بقصر ثقافة موط بالوادي الجديد ، وحفل للفرقة (القومية للإنشاد) بقصر ثقافة مطروح ، بالإضافة إلي حفل للفرقة القومية للفنون الشعبية بقصر ثقافة دمياط ، وتستمر عروض (نوادي المسرح) لليوم الثالث علي التوالي بقصر ثقافة بنها بالقليوبية.

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