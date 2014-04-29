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“مدبولى”: التنسيق مع الوزارات المختصة لحل مشاكل “ابنى بيتك” 6 أكتوبر

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“مدبولى”: التنسيق مع الوزارات المختصة لحل مشاكل “ابنى بيتك” 6 أكتوبر “مدبولى”: التنسيق مع الوزارات المختصة لحل مشاكل “ابنى بيتك” 6 أكتوبر

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من شباب المستفيدين بمشروع “ابنى بيتك” بمدينة 6 أكتوبر، الذين طالبوا بسرعة تشغيل بعض المبانى الخدمية التى تم إنشاؤها، مثل الوحدات الصحية التى تم بناؤها على أعلى مستوى ولم يتم تشغيلها حتى الآن.
> وردا على ذلك قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس جهاز 6 أكتوبر: إن وزارة الصحة تسلمت الوحدات الصحية المنشأة، وتم بالفعل تأثيثها على أعلى مستوى، وستبدأ فى تشغيلها قريبا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتابع هذا الملف مع وزير الصحة، وسيتم التنسيق لسرعة تشغيل الوحدات الصحية، خاصة فى المناطق اﻷكثر كثافة بالسكان.
> وعرض شباب “ابنى بيتك” عدة شكاوى من مشكلة أحمال الكهرباء، وعدم إنارة الشوارع المختلفة بالمشروع، وعلى الفور أجرى الوزير اتصالا مع رئيس شركة الكهرباء المختص للتنسيق لسرعة حل هذه المشكلات.
> كما أجرى الوزير اتصالا مع مسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى شركات المرافق التى تعمل بالمنطقة، للتأكد من انتهاء أعمال المرافق المتبقية بالسرعة المطلوبة.

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