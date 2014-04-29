أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس في الإمارات غدا

Google+ Print
الطقس في الإمارات غدا الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة على المناطق الساحلية وقد تتكون بعض السحب المنخفضة على الجبال بعد الظهر وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط ظهرا وتكون مثيرة لبعض الغبار وتزداد الرطوبة نسبيا في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.  


>  الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 24 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح / شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة  بعد الظهر والمساء   . 


> البحر .. خفيف - متوسط .. ويبلغ ارتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة واربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية و 18 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند السابعة و 53 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة السابعة و 32 دقيقة مساء .

 

للمزيد من المعلومات اضغط هنــــــــــــــــــا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية