الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة على المناطق الساحلية وقد تتكون بعض السحب المنخفضة على الجبال بعد الظهر وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط ظهرا وتكون مثيرة لبعض الغبار وتزداد الرطوبة نسبيا في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.



> الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 24 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح / شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء .



> البحر .. خفيف - متوسط .. ويبلغ ارتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة واربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية و 18 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند السابعة و 53 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة السابعة و 32 دقيقة مساء .

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