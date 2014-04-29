أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

فيديو صادم لقبطان العبارة الكورية أثناء هروبه بـ«ملابسه الداخلية» قبل غرقها

Google+ Print

«قبطان العبارة الكورية الغارقة يهرول من على متن السفينة مرتديا (ملابسه الداخلية») ليترك خلفه المئات يواجهون الموت»، هكذا ظهر قبطان العبارة الكورية المنكوبة في أثار غضب كوريا الجنوبية وانتشر في جميع أنحاء العالم، والأشخاص الذين أنقذوه قالوا إنه لم تكن لديهم أدنى فكرة بأنه قبطان العبارة.

Abandon ship: Apparently wearing no trousers, Lee Joon-seok, 68, is seen clambering over the heavily-listing vessel's rails as he is helped onto a lifeboat while the ferry is still above water

وعرضت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقريرا مصورا وفيديو لقبطان السفينة الكورية الغارقة، لي جون سيوك، 68 عاما، وهو يجلس في قارب نجاة بملابسه الداخلية.

Saving himself: He is then helped onto a life raft leaving hundreds of passengers behind

وقالت الصحيفة إن القبطان و14 من أفراد الطاقم اتهموا بالتقصير وعدم مساعدة الركاب.

وعرضت الصحيفة فيديو آخر يظهر بعض الأشخاص على متن العبارة أثناء غرقها، وتسمع أصوات تقول: «هل تعتقد أنني سأموت فعلا؟ ما الذي يحدث؟»

Doomed: This photograph shows just how badly the ferry was listing when the coastguard crews made their way to the vessel

وذكرت الصحيفة أن عدد القتلى 188 شخصا، بالإضافة إلى 114 آخرين في عداد المفقودين.

وفي الوقت نفسه، اعتقلت السلطات 3 أشخاص بعد اتهامهم بتدمير الأدلة المتعلقة بالكارثة، وداهم المحققون مكتب خفر السواحل للكشف عن مكالمات الطوارئ، حسبما جاء في الصحيفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل