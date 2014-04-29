فيديو صادم لقبطان العبارة الكورية أثناء هروبه بـ«ملابسه الداخلية» قبل غرقها

«قبطان العبارة الكورية الغارقة يهرول من على متن السفينة مرتديا (ملابسه الداخلية») ليترك خلفه المئات يواجهون الموت»، هكذا ظهر قبطان العبارة الكورية المنكوبة في فيديو أثار غضب كوريا الجنوبية وانتشر في جميع أنحاء العالم، والأشخاص الذين أنقذوه قالوا إنه لم تكن لديهم أدنى فكرة بأنه قبطان العبارة.

وعرضت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقريرا مصورا وفيديو لقبطان السفينة الكورية الغارقة، لي جون سيوك، 68 عاما، وهو يجلس في قارب نجاة بملابسه الداخلية.

وقالت الصحيفة إن القبطان و14 من أفراد الطاقم اتهموا بالتقصير وعدم مساعدة الركاب.

وعرضت الصحيفة فيديو آخر يظهر بعض الأشخاص على متن العبارة أثناء غرقها، وتسمع أصوات تقول: «هل تعتقد أنني سأموت فعلا؟ ما الذي يحدث؟»

وذكرت الصحيفة أن عدد القتلى 188 شخصا، بالإضافة إلى 114 آخرين في عداد المفقودين.

وفي الوقت نفسه، اعتقلت السلطات 3 أشخاص بعد اتهامهم بتدمير الأدلة المتعلقة بالكارثة، وداهم المحققون مكتب خفر السواحل للكشف عن مكالمات الطوارئ، حسبما جاء في الصحيفة.