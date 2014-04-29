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تقرير - ليفربول يطلب 70 مليون إسترليني للاستغناء عن سواريز لريال مدريد

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تقرير - ليفربول يطلب 70 مليون إسترليني للاستغناء عن سواريز لريال مدريد تقرير - ليفربول يطلب 70 مليون إسترليني للاستغناء عن سواريز لريال مدريد

ليفربول /أ ش أ/ ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية يوم الثلاثاء أن ليفربول يستعد لطلب مبلغ 70 مليون جنيه استرلينى مقابل الاستغناء عن نجمه الاورجوايانى لويز سواريز لنادى ريال مدريد الاسبانى.

يذكر أن سواريز الفائز منذ يومين بجائزة افضل لاعب فى الدورى الانجليزى قاد ليفربول للاقتراب من الفوز بالدورى للمرة الاولى منذ 24 عاما من خلال تسجيل ثلاثين هدفا رغم غيابه فى اول ست مباريات فى الموسم بسبب عقوبة الايقاف.

ويسعى ريال مدريد منذ فترة لضم النجم المتالق وتفيد الانباء بأنه بات مستعدا للتخلى عن مهاجمه الفرنسى كريم بن زيمة من اجل توفير جزء كبير من قيمة صفقة سواريز.

وكان سواريز قد مدد عقده فى الشتاء الماضى مع ليفربول مما وضع الحمر فى موقف تفاوضى قوى مع اى نادى يتقدم بعرض لشراء هدافه الاول خاصة مع تألقه اللافت خلال الموسم الحالى.

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