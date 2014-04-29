سان جيرمان يستغل دوري الأبطال لإغراء يانوزاي للرحيل عن مانشستر

باريس /أ ش أ/ يعتزم باريس سان جيرمان الفرنسى التقدم بعرض مغرى لعدنان يانوزاى نجم خط وسط نادى مانشستر يونايتد الانجليزى من اجل اقناعه بالانضمام لصفوفه فى موسم الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع "توكسبورت" أن العرض المنتظر لن يقتصر على قيمة انتقاله او الراتب الذى سيحصل عليه اللاعب الشاب /19 عاما/ وانما اغرائه بالتألق بين صفوف نادى العاصمة الفرنسية فى دورى الابطال الاوروبى الموسم القادم الذى يغيب عنه الشياطين الحمر للمرة الاولى منذ سنوات طويلة.

ويأمل نادى العاصمة الفرنسية فى أن ينجح فى اقناع يانوزاى حيث يدرك أن مانشستر يونايتد من الاندية القليلة التى يمكنها أن تقاوم اغراءات العروض المالية الكبيرة نظرا لمركزه المالى القوى وأنه لن يتخلى عن لاعبه بسهولة وأن الامر يعود للاعب نفسه.

ويسعى النادى الفرنسى لحسم هذا الامر فى اقرب وقت ممكن قبل تعيين مدير فنى جديد لمانشستر يونايتد وحتى قبل أن يتم فتح موسم الانتقالات الصيفية حتى لا تذهب الصفقة ادراج الرياح.