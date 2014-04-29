أخبار عاجلة

رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن 12 محاميًا بشبين القناطر نهاية أبريل -
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ"هيئة سلامة الغذاء" -
"نادي أدب الأقصر" يناقش ديوان "الضل رامي ع البيبان حيرته".. الخميس -
بالصور.. "سلطان" يُطلق حملة "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس الإسكندرية -
الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نوير يثق في قدرة بايرن على تخطي ريال مدريد

Google+ Print
نوير يثق في قدرة بايرن على تخطي ريال مدريد نوير يثق في قدرة بايرن على تخطي ريال مدريد

يثق الألماني الدولي مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ على قدرة فريقه في تخطي ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من خسارة الذهاب بهدف نظيف.

وقال نوير لصحيفة (بيلد) الألمانية "أسلحتنا في أفضل شكل لها وأنا أثق في فريقنا، تخطينا نصف النهائي 3 مرات في الأعوام القليلة الماضية وأنا أؤمن أن الوصول للنهائي هذه المرة سيكون نجاحا".

وأضاف "نحن نعلم أننا هزمنا فرقا قوية في ملعبنا كما حافظنا على نظافة الشباك وسجلنا العديد من الأهداف وهذا ما يجعلنا متفائلين، نحن نؤمن أننا سنلعب النهائي في لشبونة".

ويحمل بايرن ميونيخ لقب دوري أبطال أوروبا بعد أن تغلب على مواطنه دورتموند 2-1 في نهائي الموسم الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع