نوير يثق في قدرة بايرن على تخطي ريال مدريد

يثق الألماني الدولي مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ على قدرة فريقه في تخطي ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من خسارة الذهاب بهدف نظيف.

وقال نوير لصحيفة (بيلد) الألمانية "أسلحتنا في أفضل شكل لها وأنا أثق في فريقنا، تخطينا نصف النهائي 3 مرات في الأعوام القليلة الماضية وأنا أؤمن أن الوصول للنهائي هذه المرة سيكون نجاحا".

وأضاف "نحن نعلم أننا هزمنا فرقا قوية في ملعبنا كما حافظنا على نظافة الشباك وسجلنا العديد من الأهداف وهذا ما يجعلنا متفائلين، نحن نؤمن أننا سنلعب النهائي في لشبونة".

ويحمل بايرن ميونيخ لقب دوري أبطال أوروبا بعد أن تغلب على مواطنه دورتموند 2-1 في نهائي الموسم الماضي.