ماركا: صواريخ ريال مدريد تستعد لقصف بايرن

مدريد /أ ش أ/ علقت صحيفة (ماركا) الأسبانية في تقرير لها يوم الثلاثاء على لقاء العودة بين فريقي بايرن ميونيخ وريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي، وأشارت إلى أن صواريخ النادي الملكي تستعد لقصف النادي البافاري.

وذكرت صحيفة (ماركا) أن ريال مدريد سيعتمد على كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة، من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال في لشبونة.

وعلى الرغم من أن الحقائق التاريخية تقول إن بايرن ميونيخ هو صاحب الكفة الأعلى في اللقاء خاصة في ظل وجود العقدة الألمانية التي يعاني منها ريال مدريد، فإن هناك بعض المؤشرات الجيدة تصب في صالح المرينجي تتمثل في أن ريال في السنوات الأخيرة لم يخسر بأكثر من هدف أمام بايرن ميونيخ في ألمانيا ودائما ما نجح في التسجيل في استاد اليانز ارينا.

في الوقت نفسه، يخوض ريال مدريد اللقاء بمعنويات عالية مدعوما بفوزه بهدف في لقاء الذهاب، ونجاحه في تحقيق بطولة الكأس على حساب الغريم الأزلي برشلونة واستمرار ملاحقته لاتليتكو مدريد متصدرا الليجا الأسبانية.

من ناحية أخرى، ورغم عودة بايرن ميونيخ لتقديم العروض القوية في البوندزليجا بعد فترة اهتزاز بعد حسمه للقب فإن منطقة قلب الدفاع تمثل هاجسا كبيرا للنادي الألماني حيث نجح فيردر بريمن في تسجيل هدفين، وفارق السرعة يصب في مصلحة لاعبي ريال مدريد خاصة في الهجمات المرتدة.