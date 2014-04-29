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مدرب إيفرتون: نحتاج 6 لاعبين جدد في الصيف

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مدرب إيفرتون: نحتاج 6 لاعبين جدد في الصيف مدرب إيفرتون: نحتاج 6 لاعبين جدد في الصيف

ليفربول /أ ش أ/ أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفنى لإيفرتون أنه يعتزم ضم ما يصل الى ستة لاعبين فى موسم الانتقالات الصيفية كى يكون قادرا على المنافسة فى الساحة الاوروبية الموسم القادم.

ويقترب مارتينيز من ضمان مكان لايفرتون فى احدى المسابقتين الاوروبيتين فى اول مواسمه مع النادى لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتأهل دورى الابطال او الدورى الاوروبى.

واعترف مارتينيز فى تصريحات لصحيفة "ديلى اكسبريس" أنه سيكون امامه عمل شاق فى موسم الانتقالات خاصة مع انتهاء فترة اعارة كل من روميلو لوكاكو وجيرارد ديلوفيو وجاريث بارى ولوسينا تراورى وعودتهم الى انديتهم.

وأضاف "الامر لا يتعلق بتحسين نوعية اللاعبين ولكن بزيادة عددهم فحين تلعب فى اوروبا

يجب ان تكون لديك وفرة من اللاعبين الاكفاء، ونحن نحتاج لستة او سبعة لاعبين جدد".

وقال: "إننى لا اشعر بالقلق من مغادرة اى لاعب، ولكننى اشعر بالاثارة من خلال ضم لاعبين جدد لأننا نحتاج لدماء جديدة على الدوام".

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فيديو اليوم السابع