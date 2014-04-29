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بيل يقترب من تشكيل ريال مدريد الأساسي.. ويصرح: لا يوجد ما يمنعنا من الفوز

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بيل يقترب من تشكيل ريال مدريد الأساسي.. ويصرح: لا يوجد ما يمنعنا من الفوز بيل يقترب من تشكيل ريال مدريد الأساسي.. ويصرح: لا يوجد ما يمنعنا من الفوز

ميونيخ /أ ش أ/ يشارك الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، بشكل أساسي مع فريقه في مباراته أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني، يوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

ورغم أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الإسباني، لم يعلن بشكل رسمي عن التشكيل الذي يخوض به المباراة، أكدت بعض التقارير الصحفية، بالإضافة إلى بعض تلميحات وتصريحات المدرب الإيطالي، أن بيل سيخوض اللقاء على حساب إسكو، زميله في الفريق.

وقال بيل الذي تعافى مؤخرا من الإنفلونزا التي أصابته الأسبوع الماضي: "أشعر بتحسن كبير الآن بعد عودتي إلى المران منذ عدة أيام، أنا جاهز لخوض المباراة.. أفضل أن أكون مهاجما صريحا، ولكن في بعض الأحيان يتوجب علي أن أقوم بدوري الدفاعي، كل لاعب في الفريق عليه أن يؤدي هذا الدور".

وأضاف بيل "نثق بأنفسنا بشكل كبير، لا يوجد سبب محدد يمنعنا من الفوز، أتمنى أن نفوز بالمباراة والمرور للنهائي".

واختتم "كان شعورا طيبا للغاية أن أحرز هدفا في مباراة برشلونة، أعرت المباراة كامل تركيزي، أشعر بالسعادة لقدرتي على إظهار إمكاناتي الكروية في اللحظات الحاسمة، نريد الحصول على البطولات، ولذا علينا أن نفوز في المباريات الكبيرة، وأن نفوز على المنافسين الكبار أيضا، أتمنى أن نقدم كرة قدم رائعة كما تعودنا دائما".

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