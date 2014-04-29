الزمالك يصطدم بمازيمبي والهلال وفيتاكلوب بدوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دوري الأبطال الإفريقي عن وقوع الزمالك في المجموعة الاولى مع أندية مازيمبي الكونغولي والهلال السوداني وفيتاكلوب الكونغولي.
فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: الترجي والصفاقسي من تونس ووفاق سطيف الجزائري.
وجاء جدول مباريات الزمالك في كأس دوري الأبطال الإفريقي كالتالي:
جولة 1: فيتاكلوب والزمالك بالكونغو أحد أيام 16 و17 و18 مايو
جولة 2: الزمالك والهلال بالقاهرة أحد أيام 23 و24 و25 مايو
جولة 3: مازيمبي والزمالك بالكونغو أحد أيام 6 و7 و8 يونيو
جولة 4: الزمالك ومازيمبي بالقاهرة أحد أيام 25 و26 و27 يوليو
جولة 5: الزمالك وفيتاكلوب بالقاهرة أحد أيام 8 و9 و10 أغسطس
جولة 6: الهلال والزمالك بالسودان أحد أيام 22 و23 و24 أغسطس